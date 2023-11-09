Президент Грузии едет в Чехию несмотря на несогласие "Грузинской мечты"

Саломе Зурабишвили сегодня посетит Чехию, где встретится с чешским президентом. Правящая партия "Грузинская мечта" не поддерживает этот визит.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует посетить сегодня Чехию и встретится с главой страны Петром Павелом. На встрече будут обсуждаться вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС и вопросы безопасности в регионе.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" не согласовала поездку Зурабишвили в Чехию, сказав, что это удар по государственности республики. В частности, против визита президента выступил член партии Шалва Папуашвили.

«Она заводит государственное устройство Грузии в досадный тупик. Это прямая вражда по отношению к грузинскому государству <…> Это прямой удар по государственности Грузии»

- Шалва Папуашвили

Несмотря на то, что поездка Зурабишвили не была согласована с правительством республики, чешский глава выразил надежду, что их встреча будет поддержкой для Грузии перед решением Евросоюза.

«Президент Зурабишвили – одна из тех, кто вносит значительный вклад в продвижение европейских ценностей и положительного имиджа Грузии в глазах европейских партнеров. Европейские устремления пользуются значительной поддержкой среди грузинской общественности. Предоставление статуса кандидата связано с рядом условий, выполнение которых связано с большими ожиданиями со стороны ЕС»

- Петр Павел