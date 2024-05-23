Вестник Кавказа

Премьер Грузии обвинил посла Германии в антигрузинском заявлении

Премьер Грузии обвинил посла Германии в антигрузинском заявлении
© Фото: Сайт правительства Грузии
Ираклий Кобахидзе выступил с заявлением, в котором обвинил посла Германии в антигрузинской политике.

Дипломатический представитель, делающий антигрузинские заявления, не представляет ценности для Грузии. Об этом высказался премьер республики Ираклий Кобахидзе.

При этом глава правительства подчеркнул, что подобные слова не будут иметь значения.

Ранее посол Германии Питер Фишер заявил, что если закон об иноагентах будет принять в стране, то диалог о вступлении республики в ЕС не будет начать.

"Посол, который делает антигрузинские заявления, для нас не может быть ценным. Это антигрузинское заявление, и надеюсь, что это личная позиция посла, который является сторонником оппозиционной партии "Лело". Я не могу придать большого значения заявлениям этого человека"

- Ираклий Кобахидзе

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