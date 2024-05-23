Вестник Кавказа

Ираклий Кобахдизе: в Грузии "майдана" не будет

Ираклий Кобахдизе: в Грузии "майдана" не будет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия не будет развиваться по украинскому сценарию, заявил глава правительства страны. Он подчеркнул, что власти Грузии в первую очередь заботятся о суверенитете своей страны.

Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе заявил о том, что власти страны не допустят «Майдана» в Грузии. Заявление было сделано на фоне участия в митинге оппозиции в Тбилиси глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии по случаю принятия закона об иностранных агентах. Политик подчеркнул, что "Майдан" обернулся фактическим "обрушением Украины", за что в итоге никто не понес ответственности.

«Если проводить параллель между Майданом и происходящими в Грузии процессами, хочу сказать, что никто не добьется Майдана в Грузии. Хочу напомнить, какими были последствия «Майдана» для Украины.  Тогда правительство Украины назначили извне один раз, второй раз, те, кто это сделал, не взяли на себя ответственность за последующие события»

- Ираклий Кобахидзе

Он подчеркнул, что власти Грузии в первую очередь заботят о суверенитете своей страны.

Напомним, что в Грузии продолжаются митинги оппозиции на фоне принятия закона об иноагентах. В Евросоюзе заявили, что этот шаг вступает в противоречие с основными ценностями ЕС, что негативно скажется на возможности вступления страны в члены Евросоюза.

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