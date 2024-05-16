Обесценится ли лари на фоне принятия закона об иноагентах в Грузии?

Правящая верхушка Грузии заявляет, что оснований для кризиса и обесценивания нацвалюты в республике не существует.

Оппозиционные силы Грузии заявляют о предстоящем кризисе, который может случиться на фоне принятия закона об иноагентах.

При этом глава министерства экономики страны Леван Давиташвили сообщает, что условия для обесценивания национальной валюты в республике не существует.

Поводом для сомнений оппозиции стало резкое падение стоимости лари за последние две недели.

Национальный банк республики, чтобы исправить ситуацию, продал свыше $100 млн.

"Вмешательство Нацбанка не имело бы смысла и было бы непродуктивным, если бы у нас были фундаментальные факторы, которые способствовали обесцениванию лари. У нас нет такой ситуации. У нас ситуация, когда, к сожалению, политические процессы отражаются на поведении населения"

– Леван Давиташвили

Как сообщил министр, экономический прогресс республики позволяет сохранить курс нацвалюты в стабильном состоянии.

Давиташвили заявил, что падение лари носит кратковременный характер и в скором времени все нормализуется.