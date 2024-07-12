Вестник Кавказа

Премьер Грузии и глава Минобороны Армении обсудили вопросы безопасности

встреча Сурена Папикяна и Ираклия Кобахидзе
© Фото: сайт правительства Грузии
Ираклий Кобахидзе принял в понедельник армянскую делегацию, возглавляемую министром обороны. Стороны поговорили о вопросах безопасности и партнерстве двух стран.

В Тбилиси состоялась встреча премьер-министра Грузии и главы Минобороны Армении. Об этом сказано в заявлении администрации грузинского правительства.

Центральной темой переговоров Ираклия Кобахидзе и Сурена Папикяна стали вопросы безопасности в регионе и мире.

Стороны также коснулись соглашения о стратегическом партнерстве, подписание которого состоялось в январе текущего года. Было подчеркнуто, что этот документ поможет укрепить связи двух стран в разных сферах.

Напомним, делегация Минобороны Армении прибыла в Грузию накануне.

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