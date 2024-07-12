Премьер Грузии и глава Минобороны Армении обсудили вопросы безопасности

Ираклий Кобахидзе принял в понедельник армянскую делегацию, возглавляемую министром обороны. Стороны поговорили о вопросах безопасности и партнерстве двух стран.
В Тбилиси состоялась встреча премьер-министра Грузии и главы Минобороны Армении. Об этом сказано в заявлении администрации грузинского правительства.
Центральной темой переговоров Ираклия Кобахидзе и Сурена Папикяна стали вопросы безопасности в регионе и мире.
Стороны также коснулись соглашения о стратегическом партнерстве, подписание которого состоялось в январе текущего года. Было подчеркнуто, что этот документ поможет укрепить связи двух стран в разных сферах.
Напомним, делегация Минобороны Армении прибыла в Грузию накануне.