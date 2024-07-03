Армения и Грузия наметили план военного сотрудничества на 2024 год

Армения и Грузия провели встречу на уровне глав Минобороны. В ходе переговоров стороны оформили план взаимодействия на текущий год.

В пятницу, 12 июля, главы Минобороны Армении и Грузии заключили план сотрудничества на 2024 год. Об этом рассказали в армянском Минобороны.

Церемония подписания состоялась в Ереване. Свои подписи под документом поставили руководители ведомств Сурен Папикян и Ираклий Чиковани.

В ходе переговоров затрагивались вопросы оборонного сотрудничества и региональной безопасности. Главы министерств дали высокую оценку сегодняшнему уровню взаимодействия.

Кроме того, они подробным образом обсудили реформы, осуществляемые в вооруженных силах обеих стран.