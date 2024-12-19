Вестник Кавказа

Предупреждение об обильном снегопаде распространили в Дагестане

Снегопад
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня вечером и в течение завтрашнего дня в Дагестане будет идти сильный снегопад. Граждан республики предупреждают о возможных проблемах на дорогах и повреждениях ЛЭП.

В Дагестане объявили экстренное предупреждение на фоне обильного снегопада. Об этом сказано в сообщении, распространенном региональным управлением МЧС.

"В период с 14 по 15 января в отдельных районах Дагестана ожидаются сильный снег и гололёд"

– ГУ МЧС РФ по республике

Жителей и туристов предупреждают, что на фоне ухудшения погоды возможен рост ДТП, повреждений линий связи и ЛЭП, а также затруднения в работе автотранспорта.

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