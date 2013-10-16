Вестник Кавказа

Представитель МВФ совершит первый за три года визит в Россию

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© Фото: соцсети МВФ
В МВФ подтвердили планы посетить Россию в обозримой перспективе. Это будет первая за последние три года поездка представителя фонда в РФ.

В Международном валютном фонде рассказали о намерении впервые за три года приехать в Россию. По словам директора департамента коммуникаций МВФ, оно обусловлено тем, что экономическая ситуация в стране стабилизировалась.

"Экономическая ситуация была исключительно нестабильной… особенно с учетом перспектив и политических рамок как на ближайшую, так и на среднесрочную перспективу. Теперь, когда экономическая ситуация стабилизировалась, возобновляются консультации"

– Джули Козак

Она подчеркнула, что в ходе поездки делегация МВФ встретится с "различными стейкхолдерами", однако не уточнила, с кем именно будут встреч, передает РИА Новости.

Напомним, ранее в МВФ рассказали, что с 16 сентября возобновят консультации с российским руководством в онлайн-формате, а позднее миссия организации посетит РФ. Последний раз фонд публиковал обзор российской экономики в начале 2021 года.

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