Прямой рейс Минводы-Астана впервые запустит российская авиакомпания

Долететь напрямую из Минвод в Астану и обратно скоро можно будет на самолете перевозчика Red Wings. Рейс по этому маршруту будет запущен впервые – до сих пор ни одна авиакомпания не летала из воздушных ворот Кавминвод в столице Казахстана.

Red Wings в скором времени начнет выполнять прямые рейсы из Минеральных вод в Астану, рассказали в пресс-службе переводчика.

Перелеты по этому маршруту стартуют 19 апреля, передает "Интерфакс".

В авиакомпании уточнили, что решение рейсы с российского курорта в казахстанскую столицу было принято на основании анализа спроса на это направление – он оказался достаточно высок.

"Ранее ни одна авиакомпания не осуществляла прямых перелетов по этому маршруту"

– Red Wings

В авиакомпании уточнили, что для полетов будут использоваться SSJ-100. Расстояние между городами в 2241 км воздушные суда будут преодолевать за 3 часа 50 минут.