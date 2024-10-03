Вестник Кавказа

Пожарные справились с огнем на складе в Ейском районе Кубани

Пожарные справились с огнем на складе в Ейском районе Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чуть меньше пяти часов понадобилось кубанским огнеборцам, чтобы полностью потушить пожар в складских помещениях в Ейском районе, охвативший площадь в 1,6 тысяч квадратных метров.

Пожар в складских помещениях на территории Ейского района Кубани полностью ликвидирован, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края.

Накануне пожар был локализован на площади 1,6 тыс кв м.

"В 2.05 - полная ликвидация пожара"

- МЧС Кубани

Напомним, накануне вечером в поселке Октябрьский Ейского района Краснодарского края загорелись складские помещения, площадь возгорания составила порядка 800 кв м. В Оперштабе подчеркнули, что жертв и пострадавших в результате возгорания нет. Территорию в границах 500 м от опасного места оцепили, а позже в пресс-службе заявили, что в 21:30 мск возгорание было локализовано на площади 1,6 тыс кв м.

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