Пожарные справились с огнем на складе в Ейском районе Кубани

Чуть меньше пяти часов понадобилось кубанским огнеборцам, чтобы полностью потушить пожар в складских помещениях в Ейском районе, охвативший площадь в 1,6 тысяч квадратных метров.

Пожар в складских помещениях на территории Ейского района Кубани полностью ликвидирован, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края.

Накануне пожар был локализован на площади 1,6 тыс кв м.

"В 2.05 - полная ликвидация пожара"

- МЧС Кубани

Напомним, накануне вечером в поселке Октябрьский Ейского района Краснодарского края загорелись складские помещения, площадь возгорания составила порядка 800 кв м. В Оперштабе подчеркнули, что жертв и пострадавших в результате возгорания нет. Территорию в границах 500 м от опасного места оцепили, а позже в пресс-службе заявили, что в 21:30 мск возгорание было локализовано на площади 1,6 тыс кв м.