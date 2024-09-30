Пожар вспыхнул в складских помещениях на Кубани

В Ейском районе загорелись складские помещения. Площадь составила 800 кв м. Спасатели локализовали возгорание.

Складские помещения загорелись в поселке Октябрьский Ейского района Краснодарского края, сообщает пресс-служба регионального Оперштаба.

Отмечается, что площадь возгорания составила порядка 800 кв м. В Оперштабе подчеркнули, что жертв и пострадавших в результате возгорания нет.

Территорию в границах 500 м от опасного места оцепили, здесь находятся сотрудники краевого МЧС и подразделения ГО и МЧС Кубани. Никаких угроз для жизней нет.

Позже в пресс-службе заявили, что в 21:30 мск возгорание было локализовано на площади 1,6 тыс кв м.