Вестник Кавказа

Пожар вспыхнул в складских помещениях на Кубани

Пожар вспыхнул в складских помещениях на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ейском районе загорелись складские помещения. Площадь составила 800 кв м. Спасатели локализовали возгорание.

Складские помещения загорелись в поселке Октябрьский Ейского района Краснодарского края, сообщает пресс-служба регионального Оперштаба.

Отмечается, что площадь возгорания составила порядка 800 кв м. В Оперштабе подчеркнули, что жертв и пострадавших в результате возгорания нет.

Территорию в границах 500 м от опасного места оцепили, здесь находятся сотрудники краевого МЧС и подразделения ГО и МЧС Кубани. Никаких угроз для жизней нет.

Позже в пресс-службе заявили, что в 21:30 мск возгорание было локализовано на площади 1,6 тыс кв м.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
735 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Массовое ДТП в Сочи: столкнулись автобус, фургон и 4 автомобиля

Массовое ДТП в Сочи: столкнулись автобус, фургон и 4 автомобиля

Сочинские спасатели вызволяли из леса пострадавшего грибника

Сочинские спасатели вызволяли из леса пострадавшего грибника

Краснодарский край посчитали &quot;раем&quot; для отдыха четверть россиян

Краснодарский край посчитали "раем" для отдыха четверть россиян

Сочи подешевеет для туристов на 50% в октябре

Сочи подешевеет для туристов на 50% в октябре

Ретропоезд в Абхазию будет ходить в новогодние каникулы

Ретропоезд в Абхазию будет ходить в новогодние каникулы

Юристов из Краснодарского края осудили за вымогательство

Юристов из Краснодарского края осудили за вымогательство

Краснодар ждут 2 дня лета

Краснодар ждут 2 дня лета

Пляж в Туапсе закрыт из-за разлива нефти

Пляж в Туапсе закрыт из-за разлива нефти

Термальные источники Адыгеи вышли в топ спроса осенью

Термальные источники Адыгеи вышли в топ спроса осенью

Гигантское нефтяное пятно обнаружено у Туапсе

Гигантское нефтяное пятно обнаружено у Туапсе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы