Пожарные спасли юного велосипедиста в Чечне

Благодаря счастливой случайности упавший с велосипеда мальчик попал на глаза огнеборцам. Они возвращались с вызова и помогли ребенку встать и дождаться родителей.

Сотрудники МЧС помогли юному велосипедисту в Чечне. Мальчик упал и не мог встать самостоятельно, рассказали в ведомстве.

Отряд пожарных возвращался с вызова и на дороге они увидели ребенка, лежащего на асфальте. Спасатели не смогли проехать мимо. Они подняли 5-летнего мальчика, вынесли с проезжей части и вместе дождались обеспокоенных родителей.

Юный велосипедист не пострадал, а просто испугался. Помощь медиков ему не потребовалась.