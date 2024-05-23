Вестник Кавказа

Пожар в Новогиреево набирает силу

Пожар в Новогиреево набирает силу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на усилия огнеборцев, за короткое время площадь пожара на востоке Москвы, охватившего производственно-складское здание в столичном районе Новогиреево, выросла в два раза, огонь тушат уже два вертолета.

Пожар, вспыхнувший утром в производственно-складском здании на востоке Москвы, усиливается – его площадь выросла до 4 тыс кв м, увеличившись в два раза, сообщили в оперативных службах.

"Тушение пожара продолжается. Площадь увеличилась до 4 тыс кв м. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания и конструктивные особенности здания"

- МЧС России

При этом произошло обрушение здания на площади 1,5 тыс кв м, передает ТАСС.

Сейчас пожар тушат свыше 120 огнеборцев и 40 единиц техники, на помощь им выделен второй вертолет с водосливным устройством - Ми-26 Московского авиационного центра. До него вертолет Ка-32 выполнил 15 сливов и сбросил 75 т воды, сейчас винтокрылые машины вместе выполнили 32 слива и сбросили на очаг возгорания уже 200 т воды, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Точная причина пожара пока не установлена – это будет ясно по результатам пожарно-технической экспертизы, - добавили в надзорном ведомстве. 

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