Вестник Кавказа

Пожар на заводе резиновых контейнеров произошел на юго-востоке Ирана

Пожар на заводе резиновых контейнеров произошел на юго-востоке Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Один человек стал жертвой пожара на одном из предприятий в промышленном парке в Иране. Начато расследование.

В юго-восточной части Ирана произошел пожар в промышленном парке, приведший к гибели одного человека. Об этом сообщают 6 октября местные СМИ.

Возгорание произошло на заводе, производящем резиновые контейнеры.

В результате происшествия также пострадали по меньшей мере 12 человек. В настоящее время все они находятся в медучреждениях.

Согласно предварительной информации, причиной пожара стала загоревшаяся одноразовая тара. По факту произошедшего ведется расследование.

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