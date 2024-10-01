Пожар на нефтебазе в Феодосии: превышения опасных веществ в воздухе нет

Роспотребнадзор проверил воздух в районе горящей под Феодосией нефтебазы, о результатах рассказала глава крымского управления Наталья Пеньковская.
"По результатам исследования проб за вчерашние сутки и на 6 часов утра превышений предельно допустимых концентраций не зарегистрировано"
– руководитель ведомства
При этом воздух на проверку специалисты брали на границе самого близкого к горящей нефтебазе жилого квартала.
Пожар на нефтебазе в Феодосии
Масштабное возгорание в крымской Феодосии не могут потушить уже четверо суток, с утра понедельника. Сначала горели 800 кв м территории, но затем пожар разошелся на 2,5 тыс кв м.
В результате никто не пострадал, однако была произведена эвакуация. Часть местных жителей поселились пока в пунктах временного размещения. Число эвакуированных превышает 1,1 тыс человек. В ПВР остаются почти 130.
Изменение ситуации на месте событий произошло накануне. О нем рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. По словам руководителя региона, на пожаре зафиксирован выброс горючих материалов. При этом дополнительная эвакуация, уточнил Аксенов, не потребуется.