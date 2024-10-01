Пожар на нефтебазе в Феодосии: превышения опасных веществ в воздухе нет

В Феодосии продолжается крупный пожар на нефтебазе. После выброса горючих материалов, который произошел накануне, воздух остается неопасным для жителей – содержание опасных веществ в нем не превышает предельных значений.

Роспотребнадзор проверил воздух в районе горящей под Феодосией нефтебазы, о результатах рассказала глава крымского управления Наталья Пеньковская.

"По результатам исследования проб за вчерашние сутки и на 6 часов утра превышений предельно допустимых концентраций не зарегистрировано"

– руководитель ведомства

При этом воздух на проверку специалисты брали на границе самого близкого к горящей нефтебазе жилого квартала.

Пожар на нефтебазе в Феодосии

Масштабное возгорание в крымской Феодосии не могут потушить уже четверо суток, с утра понедельника. Сначала горели 800 кв м территории, но затем пожар разошелся на 2,5 тыс кв м.

В результате никто не пострадал, однако была произведена эвакуация. Часть местных жителей поселились пока в пунктах временного размещения. Число эвакуированных превышает 1,1 тыс человек. В ПВР остаются почти 130.

Изменение ситуации на месте событий произошло накануне. О нем рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. По словам руководителя региона, на пожаре зафиксирован выброс горючих материалов. При этом дополнительная эвакуация, уточнил Аксенов, не потребуется.