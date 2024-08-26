Вестник Кавказа

Пожарным не удается потушить пожар на нефтебазе в Феодосии

Пожарным не удается потушить пожар на нефтебазе в Феодосии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Накануне утром в крымской Феодосии вспыхнули резервуары нефтебазы – пожар носит техногенный характер, потушить его пока не удается – к сегодняшнему утру площадь возгорания выросла до 2500 квадратных метров.

В Феодосии (Крым) пылают резервуары с топливом, пожар вспыхнул накануне в районе 6 часов утра, сообщил глава горадминистрации Игорь Ткаченко.

Несмотря на все усилия огнеборцев, справиться с возгоранием пока не удается – площадь возгорания значительно выросла, рассказал представитель экстренных служб, передает РИА Новости.

"Площадь пожара на нефтебазе возросла до 2,5 тысячи квадратных метров"

- МЧС Крыма

На этот момент огнем объяты три резервуара с нефтепродуктами, к счастью, жертв и пострадавших нет, на месте работают расчеты МЧС региона.

В городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, жители близлежащих к нефтебазе домов эвакуируются в пункты временного размещения.

Также в связи с продолжающимися работами по тушению пожара на нефтяном терминале городские власти накануне временно закрыли съезд с трассы Таврида на автодорогу Владиславовка-Феодосия, в городе частично приостановлено движение общественного транспорта и изменены его маршруты.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1485 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Минометная мина времен ВОВ найдена в Краснодаре

Минометная мина времен ВОВ найдена в Краснодаре

Сухогруз под флагом Вануату сняли с донской мели

Сухогруз под флагом Вануату сняли с донской мели

На Дону снимают с мели шедший в Турцию сухогруз

На Дону снимают с мели шедший в Турцию сухогруз

Лесной пожар под Ростовом перекрыл автотрассу

Лесной пожар под Ростовом перекрыл автотрассу

В Краснодаре пылает пожар на складе деревянных изделий

В Краснодаре пылает пожар на складе деревянных изделий

Две &quot;скорые&quot; и автобус столкнулись в Краснодаре

Две "скорые" и автобус столкнулись в Краснодаре

Медики рассказали о самочувствии пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

Медики рассказали о самочувствии пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

Турист сорвался с моста в Сочи

Турист сорвался с моста в Сочи

Ландшафтный пожар на площади 75 га потушили в Крыму

Ландшафтный пожар на площади 75 га потушили в Крыму

Сухая трава горит в Крыму

Сухая трава горит в Крыму

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы