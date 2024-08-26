Пожарным не удается потушить пожар на нефтебазе в Феодосии

Накануне утром в крымской Феодосии вспыхнули резервуары нефтебазы – пожар носит техногенный характер, потушить его пока не удается – к сегодняшнему утру площадь возгорания выросла до 2500 квадратных метров.

В Феодосии (Крым) пылают резервуары с топливом, пожар вспыхнул накануне в районе 6 часов утра, сообщил глава горадминистрации Игорь Ткаченко.

Несмотря на все усилия огнеборцев, справиться с возгоранием пока не удается – площадь возгорания значительно выросла, рассказал представитель экстренных служб, передает РИА Новости.

"Площадь пожара на нефтебазе возросла до 2,5 тысячи квадратных метров"

- МЧС Крыма

На этот момент огнем объяты три резервуара с нефтепродуктами, к счастью, жертв и пострадавших нет, на месте работают расчеты МЧС региона.

В городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, жители близлежащих к нефтебазе домов эвакуируются в пункты временного размещения.

Также в связи с продолжающимися работами по тушению пожара на нефтяном терминале городские власти накануне временно закрыли съезд с трассы Таврида на автодорогу Владиславовка-Феодосия, в городе частично приостановлено движение общественного транспорта и изменены его маршруты.