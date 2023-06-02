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Повторная утечка удобрения с аммиаком отравляет жителей Северного Казахстана

Повторная утечка удобрения с аммиаком отравляет жителей Северного Казахстана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Экологическое ЧП произошло на севере Казахстана. На предприятии, ранее уже допускавшем разлитие опасных веществ, случилась утечка жидкости, содержащей аммиак. Будет проведена проверка.

Утечка аммиачного удобрения, по предварительным данным, произошла в Северном Казахстане. Видеозапись с места событий разошлась в соцсетях и вызвала серьезный резонанс.

По словам ее автора, ЧП случилось у села Афанасьевка. Несколько дней назад, утверждается в ролике, там разлилось свыше 180 т опасного вещества.

От ядовитой жидкости страдают местные жители и животные. Пары аммиака раздражают органы дыхания, смертельно отравились лошади. И в месте разлива жидкости, и вокруг стали желтыми все растения.

Утечка ядохимиката

Факт экологического ЧП подтвердили в управлении природных ресурсов СКО, уточнив, что вещество разлилось в ТОО "Асыл Farms". В ведомстве предупредили, что отравляющее воздействие химиката не было одномоментным - оно будет продолжаться на протяжении определенного времени.

В департаменте экологии анонсировали внеплановую проверку компании, которая допустила утечку.

Год назад "Асыл Фармс" уже была уличена в аналогичном ЧП, тогда погибла отара овец, пишет Sputnik Казахстан.

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