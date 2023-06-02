Утечка аммиачного удобрения, по предварительным данным, произошла в Северном Казахстане. Видеозапись с места событий разошлась в соцсетях и вызвала серьезный резонанс.
По словам ее автора, ЧП случилось у села Афанасьевка. Несколько дней назад, утверждается в ролике, там разлилось свыше 180 т опасного вещества.
От ядовитой жидкости страдают местные жители и животные. Пары аммиака раздражают органы дыхания, смертельно отравились лошади. И в месте разлива жидкости, и вокруг стали желтыми все растения.
Утечка ядохимиката
Факт экологического ЧП подтвердили в управлении природных ресурсов СКО, уточнив, что вещество разлилось в ТОО "Асыл Farms". В ведомстве предупредили, что отравляющее воздействие химиката не было одномоментным - оно будет продолжаться на протяжении определенного времени.
В департаменте экологии анонсировали внеплановую проверку компании, которая допустила утечку.
Год назад "Асыл Фармс" уже была уличена в аналогичном ЧП, тогда погибла отара овец, пишет Sputnik Казахстан.