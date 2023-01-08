Потолок обвалился на уроке в школе в Адыгее

Потолок обрушился прямо во время урока в одной из сельских школ в Адыгее. В результате пострадал ребенок. Следственные органы проводят проверку.

Обрушение потолка в школьном кабинете стало поводом для проверки в Тахтамукайском районе Адыгеи, сообщает республиканское СУ СКР.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, потолок частично обрушился в классе на уроке. ЧП случилось в школе №25 поселка Энем.

© Фото: Telegram-канал "Типичный Энем"

"В ходе обрушения травму получил один ребенок, ему потребовалась медицинская помощь"

– управление

Следователи дадут оценку действиям сотрудников школы, которые должны были организовать безопасное обучение.

Напомним, аналогичное ЧП случилось в Западной Грузии в сентябре 2023 года. В сельской школе потолок обвалился во время урока. Пострадали два человека. Однако дети остались целы и невредимы, травмы получили взрослые. Ранены были мать одного из школьников, а также школьная уборщица.