Поток туристов в Иран за год вырос на 50%

Иран развивается как туристическое направление. В прошлом году его посетило на 50% больше иностранных гостей, чем годом ранее.

В Иране за год серьезно выросло число интуристов, об этом сообщил президент исламской республики Эбрахим Раиси.

"В этом году мы увидели, что число туристов, посетивших страну, увеличилось на 50%. Страна заполнила нишу [в туристической сфере], которая возникла после окончания пандемии, и создала необходимые условия для туристов"

– Раиси

Он отметил, что развитию туризма в стране способствует наличие большого культурного наследия и богатой природы. Кроме того, Иран может быть интересен как направление медицинского туризма. По словам Раиси, лечение в Иране дешевле и эффективнее, чем в странах Европы.

Для стимулирования туризма Иран в начале февраля в одностороннем порядке отменил визы для граждан 28 стран, в том числе для государств Ближнего Востока, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана и других. Внутри страны было принято 20 постановлений для работников туристической сферы.

У России с Ираном действует безвизовый режим на уровне обмена группами.