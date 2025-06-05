Поток туристов в Азербайджан из Израиля увеличился на 98%

За май 2025 года туристический поток из Израиля в Азербайджан вырос на 98%. Всего в страну въехало более 244 тыс иностранных путешественников.

Отдых в Азербайджане выбрали свыше 244 тыс иностранных туристов за май 2025 года. Это на 2% больше показателей за аналогичный период прошлого года, согласно данным Госагентства по туризму.

Лидером по туристическому потоку в Азербайджан стала Россия – в страну прибыло около 62 тыс туристов, что на 2% меньше мая 2024 года. Второе и третье место досталось Турции и Индии (41 тыс и 23 тыс туристов соответственно).

Наибольший рост числа туристов замечен из Израиля (6,2 тыс человек, +98%), Саудовской Аравии (10 тыс человек, +54%), Южной Кореи (3,7 тыс человек, +31%).

Напомним, что с января по май в Азербайджане отдохнул почти миллион туристов, что на 1,5% больше показателей за аналогичный период 2024 года.