Пострадавшим в Беслане улучшат лечение

Власти Северной Осетии проинформировали о том, что центр дал больше денег на санаторное лечение пострадавших при теракте в Беслане. Сумма составила 58 млн рублей.

Почти в два раза увеличилась сумма, которую власти Северной Осетии направляли на лечение на курортах и в санаториях пострадавших при теракте в Беслане в 2004 году. Об этом сообщил глава региона, отметив, что общая сумма составит 58 млн рублей.

«Почти в два раза удалось увеличить сумму на санаторно-курортное лечение пострадавших в теракте в Беслане: ежегодно вместо порядка 30 миллионов рублей на это будут выделять почти 58 миллионов рублей»

– Сергей Меняйло.

Далее он уточнил, что благодаря росту финансирование в санатории и курорты будет отправлено больше нуждающихся.

Напомним, что после теракта в Беслане 126 человек остались инвалидами.