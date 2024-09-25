Пострадавшим от взрыва АЗС в Махачкале перевели около 3 миллионов рублей

Благотворительный фонд "Надежда" провел сбор помощи пострадавшим от взрыва на АЗС в Махачкале. Неравнодушные граждане собрали три миллиона рублей.

Пострадавшим при взрыве на АЗС в Махачкале через платформу для сбора пожертвований Tooba перевели 3 млн рублей.

Средства собрали в течение пяти часов, приложение не будет брать комиссию за переводы в рамках сбора. Всего в благотворительном мероприятии приняли участие более 4 тыс человек со всей страны, сообщает РИА "Дагестан".

Приложение Tooba было создано предпринимателем Рамазаном Меджидовым и программистом Тимуром Шарапудиновым из Махачкалы. Общая сумма пожертвований составила почти 2 млрд рублей в 2024 году.

Напомним, жертвами на АЗС в Махачкале, который произошел 27 сентября, стали 13 человек, 11 человек были ранены. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, обстоятельства инцидента выясняются.

Сообщается, что на АЗС Махачкалы пройдут проверки, будут приняты меры по усилению безопасности.