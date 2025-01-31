Вестник Кавказа

Пострадавший при взрыве газа в Туапсе скончался в больнице

Пострадавший при взрыве газа в Туапсе скончался в больнице
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Туапсе умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в Туапсе. Ранее в многоквартирном доме города прогремел взрыв.

Мужчина, пострадавший при взрыве бытового газа в одном из домов города Туапсе в Краснодарском крае, ушел из жизни, пишет пресс-служба региональной прокуратуры.

В краевом надзорном органе заявили, что пострадавший получил сильные ожоги в результате хлопка в понедельник. Там же добавили, что мужчина умер в больнице.

Напомним, взрыв прогремел в многоквартирном доме в Туапсе по улице Максима Горького. Ожоги получил житель Белореченского района, его госпитализировали.

Причиной взрыва в Туапсе, по данным регионального ГУ МВД России, могла стать утечка бытового газа.

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