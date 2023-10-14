Посольство: в Израиле погибли 16 граждан РФ

Опубликовано: 15:03, 14 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Число россиян, погибших в Израиле в рамках обострения палестино-израильского конфликта, увеличилось до 16. Соотечественники также есть в списках заложников и пропавших без вести.

Жертвами атаки движения ХАМАС стали в Израиле 16 граждан РФ, информирует сегодня российское посольство в Тель-Авиве.

"С прискорбием сообщаем, что, согласно данным израильской стороны, по состоянию на 13:00 14 октября число погибших граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, возросло до 16 человек. В настоящее время консульский отдел посольства совместно с представителем МВД России в Израиле занимается проверкой и подтверждением имеющихся сведений"

– дипмиссия

Без вести пропали 8 граждан РФ. Кроме того, в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находится один россиянин, следует из уточненных данных.

Новый виток ближневосточного конфликта начался неделю назад с атаки ХАМАС, после этого Израиль объявил войну и приступил к реализации операции "Железные мечи".