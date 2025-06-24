Вестник Кавказа

Посол США в России завершила работу в Москве

Посол США в России завершила работу в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол США в РФ завершила свою работу. Перед отъездом Линн Трейси процитировала строчки Александра Пушкина.

Американский посол в России Линн Трейси завершает свою дипломатическую деятельность и покидает Москву, сообщает пресс-служба посольства.

В заявлении диппредставительства говорится, что перед отъездом Трейси процитировала строки из стихотворения русского поэта Александра Пушкина "К Чаадаеву".

"Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!"

Трейси была назначена послом в Москве в январе 2023 года. Ранее она говорила, что после завершения миссии уйдет из дипломатической службы.

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