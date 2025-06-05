Посол России в Иране награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"

Посла России в Иране наградили орденом "За заслуги перед Отечеством". Дипломат получил награду за вклад в реализацию внешнеполитического курса России.

Российский посол в Иране Алексей Дедов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

Документ опубликован на сайте правовой информации. В нем сказано, что медаль вручена за вклад в реализацию внешнеполитического курса России и добросовестную службу.

Помимо этого, в указе говорится, что такой же награды удостоен замдиректора второго департамента Азии министерства иностранных дел России Максим Баранов.

Стоит добавить, что Дедов занимает должность посла России в Тегеране с 2022 года.