Вестник Кавказа

Посол России в Иране награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посла России в Иране наградили орденом "За заслуги перед Отечеством". Дипломат получил награду за вклад в реализацию внешнеполитического курса России.

Российский посол в Иране Алексей Дедов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

Документ опубликован на сайте правовой информации. В нем сказано, что медаль вручена за вклад в реализацию внешнеполитического курса России и добросовестную службу.

Помимо этого, в указе говорится, что такой же награды удостоен замдиректора второго департамента Азии министерства иностранных дел России Максим Баранов.

Стоит добавить, что Дедов занимает должность посла России в Тегеране с 2022 года.

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