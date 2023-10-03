Посол РФ в Армении: Азербайджан не мешает армянам Карабаха вернуться

Азербайджан признает право карабахских армян на проживание на исторической родине, те кто бежал в Армению могут вернуться в Карабах, рассказал посол России в Ереване.

Армянские жители имеют право и возможность вернуться в Карабах, Азербайджан дает им возможность интегрироваться в общество, напомнил российский посол в Ереване Сергей Копыркин.

По словам посла, важно, чтобы люди имели право жить на исторической родине. Азербайджан не отнимает этого права у карабахских армян.

"Те карабахские армяне, которые хотят вернуться, имеют на это право. Я так понимаю, что с азербайджанской стороны это право не отвергается"

– посол РФ в Армении

Также он сообщил, что Москва не отказывается от своих обязательств по отношению к Армении, но в республике, в том числе от представителей властей, звучат недружественные заявления, которые вызывают вопросы.

"Я сам хочу задать вопрос: недружественными заявлениями какая цель преследуется? Все-таки нужно, чтобы Россия выполняла свои обязательства, или нужно создать такую ситуацию, чтобы она не выполняла эти обязательства?"

– посол РФ в Армении

Также посол прокомментировал заявления cпикера армянского парламента Алена Симоняна, о том что Москва якобы намерена заставить Ереван присоединиться к Союзному государству. Вопрос о вхождении Армении в Союзное государство никогда не обсуждался, заметил Копыркин в интервью порталу 24News.