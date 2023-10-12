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Посол: Палестина и ХАМАС - разные вещи

Посол: Палестина и ХАМАС - разные вещи
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Не стоит отождествлять Палестину и ХАМАС, заявил посол. Палестинская администрация и ХАМАС по-разному смотря на многие вещи, отметил он.

Официальная администрация Палестины и движение ХАМАС - разные вещи, подчеркнул палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

"Есть большая разница между палестинской администрацией и ХАМАС, это вообще две разные вещи"

– посол

Он подчеркнул, что мнения администрации и движения расходится по многим вопросам. Кроме того, они занимают разное положение на мировой арене.

"Палестинская администрация - это часть международного сообщества. У нас есть посольство в России, есть посольства по всему миру, нас признают более 140 стран"

– посол

Абдель Хафиз Нофаль добавил в беседе с РБК, что является противником убийства мирных жителей, будто израильтяне, европейцы или палестинцы.

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