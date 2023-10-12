Посол: Палестина и ХАМАС - разные вещи

Не стоит отождествлять Палестину и ХАМАС, заявил посол. Палестинская администрация и ХАМАС по-разному смотря на многие вещи, отметил он.
Официальная администрация Палестины и движение ХАМАС - разные вещи, подчеркнул палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль.
"Есть большая разница между палестинской администрацией и ХАМАС, это вообще две разные вещи"
– посол
Он подчеркнул, что мнения администрации и движения расходится по многим вопросам. Кроме того, они занимают разное положение на мировой арене.
"Палестинская администрация - это часть международного сообщества. У нас есть посольство в России, есть посольства по всему миру, нас признают более 140 стран"
– посол
Абдель Хафиз Нофаль добавил в беседе с РБК, что является противником убийства мирных жителей, будто израильтяне, европейцы или палестинцы.