Послы ЕС согласовали оборонные меры на 150 млрд евро

Евросоюз планирует значительно нарастить военный потенциал: послы ЕС согласовали создание фонда милитаризации на 150 млрд евро.
Постпреды стран ЕС согласовали создание фонда милитаризации Евросоюза объемом 150 млрд евро, который был предложен Еврокомиссией, сообщает Reuters.
Отмечается, что предложение должно поступить на согласование глав МИД ЕС, заседание которых состоится 20 мая.
Ранее Евросоюз допустил полное торговое эмбарго с Россией. Постпреды стран ЕС также согласовали 17-й пакет санкций против России, который должен быть утвержден на этой неделе.