Последствия непогоды в Дагестане: введен режим ЧС

Опубликовано: 8:45, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подтопленные дороги, побитые градом домовладения - непогода в Дагестане нанесла ущерб сотням жителей. В отдельных районах введен режим ЧС, в Кизлярском районе есть риск подъема реки Вера.

В Дагестане продолжаются последствия непогоды, ударившей по региону в минувшие выходные.

В Буйнакском районе, как в райцентре, так и в некоторых селах, введен режим ЧС - град и ливни нанесли ущерб множеству домов.

"На территории нашего муниципалитета пострадали жители двух населенных пунктов: Кафыр-Кумух и Халимбекаула, где получили повреждения 170 домовладений. Распоряжением исполняющего обязанности главы МР "Буйнакский район" Уллубия Ханмурзаева в этих населенных пунктах введен режим чрезвычайной ситуации"

– администрация Буйнакского района

Подсчитывается ущерб, нанесенный стихией.

Кроме того, после ливней в реке Вера опасно поднялся уровня воды, отрезав два села.

"В результате подъема уровня реки Вера в Чародинском районе без транспортного сообщения остается населенный пункт Кубатль (24 дома, 120 человек) и часть населенного пункта Алчуниб (39 домов, 190 человек)"

– ГУ МЧС РФ по Дагестану

Река Терек в Кизлярском районе республик также может подняться, предупреждают в МЧС на основе данных, полученных после обследования накануне валов на реке с применением дрона.