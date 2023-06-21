Последствия непогоды в Дагестане: введен режим ЧС

В Дагестане продолжаются последствия непогоды, ударившей по региону в минувшие выходные.
В Буйнакском районе, как в райцентре, так и в некоторых селах, введен режим ЧС - град и ливни нанесли ущерб множеству домов.
"На территории нашего муниципалитета пострадали жители двух населенных пунктов: Кафыр-Кумух и Халимбекаула, где получили повреждения 170 домовладений. Распоряжением исполняющего обязанности главы МР "Буйнакский район" Уллубия Ханмурзаева в этих населенных пунктах введен режим чрезвычайной ситуации"
– администрация Буйнакского района
Подсчитывается ущерб, нанесенный стихией.
Кроме того, после ливней в реке Вера опасно поднялся уровня воды, отрезав два села.
"В результате подъема уровня реки Вера в Чародинском районе без транспортного сообщения остается населенный пункт Кубатль (24 дома, 120 человек) и часть населенного пункта Алчуниб (39 домов, 190 человек)"
– ГУ МЧС РФ по Дагестану
Река Терек в Кизлярском районе республик также может подняться, предупреждают в МЧС на основе данных, полученных после обследования накануне валов на реке с применением дрона.