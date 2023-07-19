После отключений воды в Ингушетии отключат свет

Опубликовано: 10:51, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После ненастной погоды в Ингушетии начались проблем с подачей электричества и воды. Так, в Магасе запланированы отключения света, а в Малгобеке пытаются наладить водоснабжение.

Города Ингушетии переживают серию сбоев в инфраструктуры. Так, стало известно, что завтра в Магасе с 10 до 16 часов будут отключать электричество.

Это связано с началом работ по очистке линий электропередач от деревьев.

«Света не будет на улицах Муталиева, Чахкиева, Кулиева и частично в 8 микрорайоне»

– пресс-служба администрации Магаса

Ранее сообщалось о том, что в Малгобеке был объявлен режим ЧС после того как в городе несколько дней не было воды. Виной всему – сломавшийся насос. Утром в среду стало известно, что насос все же починили, однако вода придет не ко всем.

«В данное время водоснабжение в городе восстановлено. В связи с тем, что объём в накопительной емкости низкий, возможно не до всех жителей дойдёт вода, так как нет напора»

– мэрия Малгобека