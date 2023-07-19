После отключений воды в Ингушетии отключат свет

Города Ингушетии переживают серию сбоев в инфраструктуры. Так, стало известно, что завтра в Магасе с 10 до 16 часов будут отключать электричество.
Это связано с началом работ по очистке линий электропередач от деревьев.
«Света не будет на улицах Муталиева, Чахкиева, Кулиева и частично в 8 микрорайоне»
– пресс-служба администрации Магаса
Ранее сообщалось о том, что в Малгобеке был объявлен режим ЧС после того как в городе несколько дней не было воды. Виной всему – сломавшийся насос. Утром в среду стало известно, что насос все же починили, однако вода придет не ко всем.
«В данное время водоснабжение в городе восстановлено. В связи с тем, что объём в накопительной емкости низкий, возможно не до всех жителей дойдёт вода, так как нет напора»
– мэрия Малгобека