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В Малгобеке введен режим ЧС

В Малгобеке введен режим ЧС
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Малгобека объявили о введении режима ЧС из-за проблем с подачей воды. Воды у местных жителей нет уже несколько дней.

В Малгобеке введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с водоснабжением. Об этом сказано в Telegram-канале администрации города.

"У нас уже третий день город остался без воды. Подвоз воды организован, хотя я считаю, что этих мер недостаточно, мы создаем людям неудобства"

– мэр Малгобека

По словам Муссы Галаева, воды нет из-за сломавшихся насосов в сельском поселении Вежарий-Юрт. Первый насос сломался вечером 14 июля, а утром 15 июля вышел из строя еще один.

Градоначальник рассказал, что городские власти уже заказали новое оборудование, которое позволит восстановить подачу воды.

"Хотелось бы успокоить жителей города и принести свои извинения. Пока заказанные нами насосы и двигатель привезут в регион, мы хотим отремонтировать и временно запустить старые насосы"

– Мусса Галаев

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