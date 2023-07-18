В Малгобеке введен режим ЧС

Опубликовано: 21:55, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Малгобека объявили о введении режима ЧС из-за проблем с подачей воды. Воды у местных жителей нет уже несколько дней.

В Малгобеке введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с водоснабжением. Об этом сказано в Telegram-канале администрации города.

"У нас уже третий день город остался без воды. Подвоз воды организован, хотя я считаю, что этих мер недостаточно, мы создаем людям неудобства"

– мэр Малгобека

По словам Муссы Галаева, воды нет из-за сломавшихся насосов в сельском поселении Вежарий-Юрт. Первый насос сломался вечером 14 июля, а утром 15 июля вышел из строя еще один.

Градоначальник рассказал, что городские власти уже заказали новое оборудование, которое позволит восстановить подачу воды.

"Хотелось бы успокоить жителей города и принести свои извинения. Пока заказанные нами насосы и двигатель привезут в регион, мы хотим отремонтировать и временно запустить старые насосы"

– Мусса Галаев