В Малгобеке введен режим ЧС

В Малгобеке введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с водоснабжением. Об этом сказано в Telegram-канале администрации города.
"У нас уже третий день город остался без воды. Подвоз воды организован, хотя я считаю, что этих мер недостаточно, мы создаем людям неудобства"
– мэр Малгобека
По словам Муссы Галаева, воды нет из-за сломавшихся насосов в сельском поселении Вежарий-Юрт. Первый насос сломался вечером 14 июля, а утром 15 июля вышел из строя еще один.
Градоначальник рассказал, что городские власти уже заказали новое оборудование, которое позволит восстановить подачу воды.
"Хотелось бы успокоить жителей города и принести свои извинения. Пока заказанные нами насосы и двигатель привезут в регион, мы хотим отремонтировать и временно запустить старые насосы"
– Мусса Галаев