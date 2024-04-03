Порядок с экскурсионными автобусами Сочи – Абхазия наведут в 2024 году

Власти Сочи намерены вплотную заняться упорядочиванием автобусных экскурсий в Абхазию. В числе прочих мер – введение квот на пересечение границы с Абхазией.

Процесс пересечения границы с Абхазией упростят для экскурсионных автобусов, следующих из Сочи, новые меры анонсировала первый вице-мэр города-курорта Светлана Калинина.

Вопрос решался вместе с пограничниками и другими вовлеченными службами. Чиновница напомнила, что в последние два года турпоток через границу значительно вырос, ожидается дальнейшее его увеличение в 2024 году.

"Приняты решения о необходимости организации дорожного движения на подъездных путях к автомобильному и пешеходному пункту пропуска Адлер, а также упорядочивание порядка времени прибытия экскурсионных автобусов. Установление квот и времени прибытия на границу"

– Светлана Калинина

Первый замглавы города отметила, что обязательным станет полный осмотр на границе всех автомобилей и автобусов. Кроме того, будут проверяться договоры, которые перевозчики должны подписывать с экскурсионными организациями.

Чтобы ускорить пограничный контроль, организации смогут заранее подавать списки пассажиров автобусов.

Планируется и просветительская работа: распространяются памятки о том, какие документы нужны для поездки в Абхазию семьям с детьми до 14 лет.

Напомним, погранконтроль осуществляется на КПП Псоу. Виза для путешествия в Абхазию не нужна. Более того, нет необходимости и в загранпаспорте: попасть в гостеприимную приморскую республику можно по внутреннему российскому паспорту.