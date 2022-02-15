Поликлиники Москвы будут вести аудиозапись приемов

В медицинских учреждениях российской столицы вводят новые правила врачебного приема. Теперь посещение пациентов будут записывать на аудионосители.

Власти Москвы вводят новые правила в поликлиники столицы. Теперь на прием у врача будет вестись аудиозапись. Такую информацию опубликовал департамента здравоохранения российской столицы в своем telegram-канале.

"Мало утвердить правила и довести их до всех. Важно иметь возможность оценить, насколько они соблюдаются, чтобы совершенствовать работу. Поэтому более половины руководителей московских поликлиник обратились официально в департамент здравоохранения с просьбой дать им инструмент такой оценки и проводить выборочный обезличенный аудиомониторинг. И эту инициативу департамент поддержал"

– департамент здравоохранения Москвы

В ведомстве заверили, что запись будет производиться конфиденциально и без прикрепления к определенному приему или пациенту. Поэтому эти записи не будут содержать врачебную тайну.

Отмечается, что все аудиозаписи будут храниться не больше месяца. Таким образом, специалисты смогут дать ценные указания врачам и отметить ошибки, которые были совершены в процессе приема.