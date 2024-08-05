Полиция задержала напавшего на курьера жителя Грузии

Отсутствие части товаров в заказе стало причиной избиения курьера в Грузии. Мужчину, совершившего нападение на сотрудника службы доставки, задержали.

В Грузии задержали мужчину, ранившего курьера службы доставки Glovo. Об этом сказано в заявлении МВД республики.

Инцидент случился в районе Сабуртало в Тбилиси в начале июля.

Следствие установило, что нападение было совершено после того, как мужчина, к которому приехал курьер, не обнаружил в своем заказе части позиций. Сначала между ними произошел спор, а после обвиняемый избил курьера и выстрелил в него из огнестрельного оружия. После этого он покинул место преступления.

Ранее прокуратура заочно предъявила мужчине обвинение сразу по нескольким статьям. В свою очередь, Тбилисский городской суд назначил ему наказание в виде лишения свободы. Обвиняемого перевели в пенитенциарное учреждение.