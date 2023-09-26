Полицейский отправится в тюрьму на 14 лет за убийство коллеги в Грузии

В Тбилиси суд вынес приговор по делу об умышленном убийстве полицейского. В общей сложности убийца нарушил семь статей Уголовного кодекса.
Приговор сотруднику МВД, застрелившему другого полицейского, вынесли в Тбилиси, о нем сообщила Генпрокуратура Грузии.
По данным СМИ, жертвой был руководитель Главного отдела сыска полиции грузинской столицы, обвиняемым – человек, работавший в кадровом департамента МВД.
В общей сложности мужчина обвинялся по семи статьям УК. Все их он нарушил в один день – 8 января нынешнего года.
- Сначала пьяный кадровик повредил полицейский автомобиль.
- Вскоре, находясь в квартире в Тбилиси, опять же в нетрезвом состоянии, мужчина ранил в ногу главу отдела. После этого он озвучил угрозы убийством в адрес свидетеля, а также не дал ему позвонить в "скорую".
- Не остановившись на этом, преступник множество раз выстрелил в жертву. От ран тот умер на месте ЧП.
- Позже в квартире и машине кадровика были найдены огнестрельное оружие с патронами, которые тот купил и хранил нелегально, наркотики и психотропы.
Мужчину удалось задержать в тот же день, когда он совершил убийство.
За содеянное убийце был вынесен приговор – 14 лет лишения свободы.