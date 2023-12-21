Полицейские Нальчика получили ключи от новых квартир

Кабардино-балкарские строители сдали многоквартирный дом для сотрудников и ветеранов полиции, сегодня им вручили ключи от новых квартир.

У действующих сотрудников и ветеранов полиции столицы Кабардино-Балкарии праздник начался уже сегодня: свыше 140 человек получили квартиры в новом доме, сообщили в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии.

"В городе Нальчике действующим сотрудникам и ветеранам МВД по Кабардино-Балкарии вручили ключи от квартир в новом 9-этажном доме, состоящем из двух корпусов... В доме общей площадью более 12 тыс кв м - 144 квартиры, отвечающие современным требованиям"

- МВД по КБР

Дом был возведен в рамках федеральной адресной инвестиционной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", напоминает ТАСС.

С новосельем правоохранителей поздравил глава региона Казбек Коков.

"Полицейские, обеспечивающие безопасность республики, защищающие граждан от посягательств, должны жить в достойных, комфортных условиях, а получение нового жилья будет стимулом для дальнейшего безупречного несения ими службы"

- Казбек Коков