Полицейские Нальчика получили ключи от новых квартир

У действующих сотрудников и ветеранов полиции столицы Кабардино-Балкарии праздник начался уже сегодня: свыше 140 человек получили квартиры в новом доме, сообщили в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии.
"В городе Нальчике действующим сотрудникам и ветеранам МВД по Кабардино-Балкарии вручили ключи от квартир в новом 9-этажном доме, состоящем из двух корпусов... В доме общей площадью более 12 тыс кв м - 144 квартиры, отвечающие современным требованиям"
- МВД по КБР
Дом был возведен в рамках федеральной адресной инвестиционной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", напоминает ТАСС.
С новосельем правоохранителей поздравил глава региона Казбек Коков.
"Полицейские, обеспечивающие безопасность республики, защищающие граждан от посягательств, должны жить в достойных, комфортных условиях, а получение нового жилья будет стимулом для дальнейшего безупречного несения ими службы"
- Казбек Коков