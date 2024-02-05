Вестник Кавказа
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Похороны Сосо Джачвлиани пройдут 13 февраля

Похороны Сосо Джачвлиани пройдут 13 февраля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тело известного грузинского киноактера Сосо Джачвлиани предадут земле во вторник 13 февраля. Известна и дата гражданской панихиды. Артист ушел из жизни в 65 лет.

Сосо Джачвлиани похоронят 13 февраля, дату похорон назвало Минкультуры Грузии.

Тело предадут земле на частном кладбище Сабуртало. Оно находится в Тбилиси.

Гражданская панихида состоится за день до похорон – 12 февраля, в столичной церкви Кашвети.

© Фото: Кадр из фильма “Древо желания“

Напомним, знаменитый грузинский актер, режиссер, спортсмен и политик ушел из жизни накануне. В течение нескольких лет он лечился от тяжелой болезни. СМИ сообщали, что Джачвлиани страдал от сенной лихорадки (поллиноза).

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