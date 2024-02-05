Похороны Сосо Джачвлиани пройдут 13 февраля

Тело известного грузинского киноактера Сосо Джачвлиани предадут земле во вторник 13 февраля. Известна и дата гражданской панихиды. Артист ушел из жизни в 65 лет.
Сосо Джачвлиани похоронят 13 февраля, дату похорон назвало Минкультуры Грузии.
Тело предадут земле на частном кладбище Сабуртало. Оно находится в Тбилиси.
Гражданская панихида состоится за день до похорон – 12 февраля, в столичной церкви Кашвети.
Напомним, знаменитый грузинский актер, режиссер, спортсмен и политик ушел из жизни накануне. В течение нескольких лет он лечился от тяжелой болезни. СМИ сообщали, что Джачвлиани страдал от сенной лихорадки (поллиноза).