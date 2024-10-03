Пограничники России завершат миссию на границе Армении и Ирана

В Армении сообщили о завершении миссии российский пограничников на границе с Ираном. Через несколько месяцев там будут присутствовать лишь армянские пограничники.

Российские пограничники перестанут присутствовать на КПП на границе Армении и Ирана с января 2025 года. Об этом рассказала пресс-секретарь премьер-министра республики Южного Кавказа.

Назели Багдасарян отметила, что такая договоренность была достигнута 8 октября на встрече Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина.

Он уточнила, что через несколько месяцев на КПП встанут только армянские пограничники. Что касается границы с Турцией, то обеспечивать ее охрану будут как российские, так и армянские пограничники.