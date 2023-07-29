Погодная ситуация в КЧР нормализовалась

Сегодня в Черкесске отменен введенный накануне режим чрезвычайной ситуации в связи с разгулом стихии.
"Режим ЧС в Черкесске отменен. Посещение ПКиО "Зеленый остров" разрешено"
– администрация города
В пятницу в республике бушевала короткая, но разрушительная непогода, наблюдались сильные осадки, штормовой ветер, град. В результате были повреждены линии электропередачи, некоторые здания, как жилые, так и соцобъекты, были повреждены, домовладения и дороги подтоплены, из-за ветра падали деревья. Непогода стала причиной смерти одного местного жителя, на молодого мужчину, пережидавшего непогоду в своем автомобиле в парке "Зеленый остров", упало дерево. Еще шесть человек пострадали, один из них госпитализирован.
Сегодня в Карачаево-Черкесии проводятся восстановительные работы, работают аварийные, дорожные и спасательные службы.