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Погодная ситуация в КЧР нормализовалась

Погодная ситуация в КЧР нормализовалась
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Черкесск оправляется после мощного удара стихии, случившегося в пятницу. Сегодня в городе снят режим ЧС, посещение парка разрешено, дорожные и аварийные службы устраняют последствия непогоды.

Сегодня в Черкесске отменен введенный накануне режим чрезвычайной ситуации в связи с разгулом стихии.

"Режим ЧС в Черкесске отменен. Посещение ПКиО "Зеленый остров" разрешено"

– администрация города

В пятницу в республике бушевала короткая, но разрушительная непогода, наблюдались сильные осадки, штормовой ветер, град. В результате были повреждены линии электропередачи, некоторые здания, как жилые, так и соцобъекты, были повреждены, домовладения и дороги подтоплены, из-за ветра падали деревья. Непогода стала причиной смерти одного местного жителя, на молодого мужчину, пережидавшего непогоду в своем автомобиле в парке "Зеленый остров", упало дерево. Еще шесть человек пострадали, один из них госпитализирован.

Сегодня в Карачаево-Черкесии проводятся восстановительные работы, работают аварийные, дорожные и спасательные службы.

Десятиминутный шторм нанес мощный удар по инфраструктуре Карачаево-Черкесии

Десятиминутный шторм нанес мощный удар по инфраструктуре Карачаево-Черкесии

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