Десятиминутный шторм нанес мощный удар по инфраструктуре Карачаево-Черкесии

Десяти минут разгула стихии оказалось достаточно для того, чтобы всей своей мощью ударить по Черкесску: травмированы шесть человек, один человек скончался, сильно пострадала городская инфраструктура, сообщает Telegram-канал "Сапа Кавказ".
"За последний час в приемное отделение РКБ Карачаево-Черкесии поступили шесть пациентов с различными травмами, из-за обрушения дерева на стоящую "Приору" на Зеленом острове погиб 25-летний водитель машины. Очевидцы и спасатели пытались достать его, но мужчина скончался на месте"
- Telegram-канал "Сапа Кавказ"
Ливневый дождь с градом и шквалистым ветром повредил множество объектов не только в столице, но и на территории КЧР, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рашид Темрезов.
"В целом по республике в результате комплекса неблагоприятных метеорологических явлений были порваны линии электропередачи, повреждены кровли и фасады зданий, в том числе социальных объектов, подтоплены дома, участки дорог и ряд частных домовладений"
- Telegram-канал Рашида Темрезова
Метеорологическая обстановка в республике остается напряженной, в связи с чем глава региона поручил правительству и оперативному штабу по ликвидации ЧС продолжить круглосуточно мониторить ситуацию, а главам администраций городов и районов и спасателям немедленно начать работы по ликвидации последствий стихии.
"Держу ситуацию на контроле", - добавил глава республики.