Десятиминутный шторм нанес мощный удар по инфраструктуре Карачаево-Черкесии

Опубликовано: 20:18, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Telegram-канал "Сапа Кавказ"

Шторм, продолжавшийся в столице Карачаево-Черкесии не более десяти минут, оказался в прямом смысле разрушительным для многих объектов Черкесска, к сожалению, не обошлось без жертвы и пострадавших.

Десяти минут разгула стихии оказалось достаточно для того, чтобы всей своей мощью ударить по Черкесску: травмированы шесть человек, один человек скончался, сильно пострадала городская инфраструктура, сообщает Telegram-канал "Сапа Кавказ".

"За последний час в приемное отделение РКБ Карачаево-Черкесии поступили шесть пациентов с различными травмами, из-за обрушения дерева на стоящую "Приору" на Зеленом острове погиб 25-летний водитель машины. Очевидцы и спасатели пытались достать его, но мужчина скончался на месте"

- Telegram-канал "Сапа Кавказ"

Ливневый дождь с градом и шквалистым ветром повредил множество объектов не только в столице, но и на территории КЧР, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рашид Темрезов.

"В целом по республике в результате комплекса неблагоприятных метеорологических явлений были порваны линии электропередачи, повреждены кровли и фасады зданий, в том числе социальных объектов, подтоплены дома, участки дорог и ряд частных домовладений"

- Telegram-канал Рашида Темрезова

Метеорологическая обстановка в республике остается напряженной, в связи с чем глава региона поручил правительству и оперативному штабу по ликвидации ЧС продолжить круглосуточно мониторить ситуацию, а главам администраций городов и районов и спасателям немедленно начать работы по ликвидации последствий стихии.

"Держу ситуацию на контроле", - добавил глава республики.