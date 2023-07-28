Дерево убило мужчину сегодня в Черкесске

Ненастье окончилось смертью молодого жителя Черкесска, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.
По его словам, сильный ветер, который бушевал сегодня в республике вместе с ливнями и градом, повалил в столице несколько деревьев, несколько из них упали на людей.
"К сожалению, молодой парень 1998 года рождения, в результате полученных травм скончался на месте"
– Рашид Темрезов
Пострадавшие в Черкесске
Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав региона, пострадали 6 человек. Большинство из них с легкими травмами получили помощь в больнице и были отпущены на амбулаторное лечение. У одного обнаружили травмы средней степени тяжести, он остался в лечебном учреждении.
Неблагоприятный прогноз
Как предупредил Рашид Темрезов, штормовое предупреждение продолжает действовать по всей республике.
Властям поручено круглосуточно отслеживать происходящее.