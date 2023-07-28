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Дерево убило мужчину сегодня в Черкесске

Дерево убило мужчину сегодня в Черкесске
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Трагедия случилась сегодня в Черкесске. Из-за сильного ветра, сопровождавшего ливни, погиб один человек. Еще несколько получили травмы.

Ненастье окончилось смертью молодого жителя Черкесска, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.

По его словам, сильный ветер, который бушевал сегодня в республике вместе с ливнями и градом, повалил в столице несколько деревьев, несколько из них упали на людей.

"К сожалению, молодой парень 1998 года рождения, в результате полученных травм скончался на месте"

– Рашид Темрезов

Пострадавшие в Черкесске

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав региона, пострадали 6 человек. Большинство из них с легкими травмами получили помощь в больнице и были отпущены на амбулаторное лечение. У одного обнаружили травмы средней степени тяжести, он остался в лечебном учреждении.

Неблагоприятный прогноз

Как предупредил Рашид Темрезов, штормовое предупреждение продолжает действовать по всей республике.

Властям поручено круглосуточно отслеживать происходящее.

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