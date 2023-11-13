Поезда столкнулись в Ульяновской области – есть раненые

Столкновение поезда и локомотива произошло сегодня в Ульяновской области. Число пострадавших превышает два десятка человек.
ЧП на железной дороге случилось сегодня в Ульяновской области – друг в друга врезались пассажирский поезд и локомотив, рассказали в оперативных службах.
"В Ульяновской области на Куйбышевской железной дороге произошло попутное столкновение пассажирского поезда рейса Адлер - Пермь и маневрового локомотива"
– представитель экстренных служб
Он уточнил, что в поезде ехали примерно четыре сотни человек, 90 из них дети, пишет ТАСС.
Разрушений практически нет: крушения не произошло, железнодорожные пути и контактные линии остались целы.
По данным Куйбышевской железной дороги, ранены 24 взрослых и один ребенок. Как добавили в областном Минздраве, в госпитализации никто не нуждался.
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