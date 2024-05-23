Вестник Кавказа

Поддельную газировку разливали в Северной Осетии

Бутылки с водой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии выявили и остановили нелегальное производство газированных напитков. Контрафакт под видом известного бренда разливался в селе Гизель.

В одном из сел в Северной Осетии в антисанитарии нелегально производились газированные напитки, задержан предполагаемый организатор производства контрафакта.

В селе Гизель Пригородного района выявлены склады сырья и готовой газировки, на подпольном производстве работали пять автоматизированных линий.

"Производство велось в антисанитарных условиях. В водопроводную воду добавляли химические вещества. Получившуюся смесь газировали и разливали в пластиковые емкости, на которые наносилась маркировка с логотипом всемирно известного бренда"

– официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

Правоохранителями изъято порядка 30 тыс бутылок контрафактной газировки, а также упаковочные материалы, этикетки, канистры с концентратом.

Задержан житель Владикавказа, он подозревается в организации предприятия. Открыто уголовное дело.

Ущерб, причиненный подделками правообладателю оценивается в 6 млн рублей.

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