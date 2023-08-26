Почти всех погибших во время трагедии в Шови удалось опознать

Опубликовано: 18:57, 26 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт муниципалитета Они

Поисковые работы в зоне стихийного бедствия вокруг бывшего курорта Шови продолжаются: все еще не найдены двое погибших. Среди найденных не удается опознать два тела.

Руководство Онского района (регион Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия) рассказало сегодня о процессе опознания тел людей, погибших во время схода масштабного оползня на курорт Шови 3 августа. На данный момент найдены тела 31 жертвы этой трагедии, и из них удалось опознать 29.

Чиновники из Они уточнили, что поисковики по-прежнему продолжают искать тела еще двух человек, которые, по данным руководства Шови, находились на курорте в тот день.

При этом ареал поисков существенно расширен – спасатели работают не только на руинах бывшего курорта, но и в граничащем с Они Амбролаурском районе, пишет Спутник-Грузия.

Грузинское правительство обязалось найти виновных в сходе оползня – МВД ведет следствие по статьям "убийство по неосторожности" и "нарушение техники безопасности". При этом, согласно данным экспертов, оползень был вызван естественными причинами – таянием горных льюдов, проливными дождями, крупным камнепадам на большой высоте и эрозия почв в зоне стихийного бедствия.