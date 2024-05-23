Вестник Кавказа

Почти 20 площадок для самореализации школьников появятся в Карачаево-Черкесии

образовательный центр
© Фото: Telegram-канал главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова
В настоящее время на территории КЧР работает 131 "Точка роста". Власти республики рассчитывают до конца нынешнего года увеличить их количество до 150.

В течение 2024 года на территории Карачаево-Черкесии планируют открыть целый ряд новых площадок для самореализации школьников. Об этом сказано в Telegram-канале главы республики.

Рашид Темрезов отметил, что они заработают в 19 городских и сельских образовательных учреждениях.

"На сегодняшний день в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" в Карачаево-Черкесии функционирует 131 центр образования "Точка роста", в которых школьники осваивают современные технологии и углубленно изучают гуманитарные и точные науки"

– глава КЧР

Цель этих центров – предоставить каждому ребенку доступ к дополнительному качественному образованию на новейшем оборудовании.

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