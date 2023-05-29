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Эрдоган рассказал, что ждет Турцию

Президент Турции
© Фото: пресс-служба президента Турции
Избранный президент Турции выступил перед избирателями. В своей речи он очертил круг основных проблем, которые предстоит решить властям Турции.

Вновь избранный президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед избирателями, которые собрались в Анкаре.

Он заявил о том, что продолжит строить «Век Турции».

«Второй тур президентских выборов завершился без проблем. Выражаю благодарность своему народу. Благодарю всех, кто принял участие в выборах»

– Реджеп Тайип Эрдоган

Далее избранный турецкий лидер подчеркнул, что в настоящее время перед властями Турции стоит главная задача – устранение проблем, вызванных ростом цен из-за инфляции.

«Необходимо отложить в сторону все споры и конфликты, связанные с периодом выборов, и объединиться для достижения наших национальных целей»

– Реджеп Тайип Эрдоган

Также он отметил, что по-прежнему намерен реализовать проект газового хаба в республике, с инициативой создания которого ранее выступил президент России Владимир Путин.

«Мы еще больше усилим позиции Турции в качестве международного хаба. Собственно говоря, господин Путин повторил в своем поздравительном послании о создании в Турции, в [северо-западном] регионе Фракия, хаба. Мы с ними сделаем это»

– Реджеп Тайип Эрдоган

 

Ранее сообщалось, что Эрдоган был переизбран президентом Турции, набрав 52,14% голосов.

Глава ЦИК Турции официально объявил о победе Эрдогана

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