По Карачаево-Черкесии снова ударит стихия

Карачаево-черкесские спасатели объявили по республике экстренное предупреждение из-за неблагоприятного прогноза погоды: на регион надвигается грозовой фронт, который принесет с собой ливни, град и усиление шквалистого ветра, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
В течение трех дней, со 2 по 4 августа, в КЧР пройдут сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром, скорость которого в порывах будет достигать 25 м/с. Резкое изменение погоды будет сопровождаться подъемом уровней воды в реках, в горах же возможен сход небольших селей, прогнозируют синоптики, передает "Интерфакс".
В свою очередь спасатели предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях и последствиях подтоплений, гибелью сельхозкультур и обрывах линий связи и ЛЭП.
Столица КЧР в конце прошлой недели уже пережила мощный удар стихии - ураганный ветер повалил в Черкесске около сотни деревьев, при падении одного из них погиб человек, есть пострадавшие.