По Карачаево-Черкесии снова ударит стихия

Опубликовано: 12:36, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на то, что югу России и республикам СКФО в конце недели синоптики прочат африканскую жару, уже завтра, 2 августа, на Карачаево-Черкесию обрушатся ливни с градом и штормовым ветром, предупредили спасатели.

Карачаево-черкесские спасатели объявили по республике экстренное предупреждение из-за неблагоприятного прогноза погоды: на регион надвигается грозовой фронт, который принесет с собой ливни, град и усиление шквалистого ветра, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В течение трех дней, со 2 по 4 августа, в КЧР пройдут сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром, скорость которого в порывах будет достигать 25 м/с. Резкое изменение погоды будет сопровождаться подъемом уровней воды в реках, в горах же возможен сход небольших селей, прогнозируют синоптики, передает "Интерфакс".

В свою очередь спасатели предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях и последствиях подтоплений, гибелью сельхозкультур и обрывах линий связи и ЛЭП.

Столица КЧР в конце прошлой недели уже пережила мощный удар стихии - ураганный ветер повалил в Черкесске около сотни деревьев, при падении одного из них погиб человек, есть пострадавшие.