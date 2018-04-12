По городам Приволжья пройдет ретропоезд "Воинский эшелон"

Власти Волгограда формируют ретропоезд "Воинский эшелон", который станет мобильным музеем истории Великой Отечественной войны и вскоре выйдет на маршрут между городами Приволжья, где его увидят жители трех областей.

Железнодорожники Приволжья совместно с музеями региона начали формировать в Волгограде ретропоезд "Воинский эшелон" – он станет символом Победы и пройдет по городам на Приволжской железной дороге, его тур будет приурочен к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в руководстве ПривЖД..

"Воинский эшелон" будет сформирован из двух действующих паровозов и пяти железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной войны – это танки Т-26 и Т-34, бронеавтомобиль БА-64, а также различные пушки и гаубицы времен Великой Отечественной войны"

- пресс-служба Приволжской железной дороги

В поезде будет вагон-платформа, на которой будут давать концерты творческие коллективы Приволжья, будет и вагон-теплушка, и, конечно, музейный вагон, в котором будет храниться экспозиция, рассказывающая о роли железнодорожников в Сталинградской битве.

Даже машинисты паровозных бригад и их помощники будут одеты в железнодорожную форму тех времен - образца 1943 года, которую специально пошили для участников ретропоезда.

На маршрут уникальный поезд выйдет уже 17 апреля - до 14 мая он сделает остановки на 25 железнодорожных станциях в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях, где посмотреть его экспозицию смогут все желающие.

Расписания его движения по станциям ПривЖД еще нет – оно будет выпущено дополнительно.