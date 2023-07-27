По Дону будут ходить пассажирские суда

Опубликовано: 10:14, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Донские власти планируют возродить пассажирское судоходство по реке Дон – уже нынешней осенью в рейд выйдут два пассажирских судна большой вместимости.

Дон снова станет судоходным – по нему пустят пассажирские суда "Валдай", сообщило правительство региона.

Власти области уже выделили деньги на покупку двух судов большой вместимости – они обойдутся региону в 334 млн рублей, а первое из них поступит в регион уже в середине сентября. Второй теплоход ожидают в конце октября, а первый рейс состоится уже 14 октября, передает "АиФ-Ростов".

Вдоль Дона будут ходить суда большой вместимости, которые смогут перевозить больше сотни пассажиров, рассказали в судоходной компании "Дон", которую учредило министерство транспорта региона.